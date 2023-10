Der Staatsschutz ermittelt Antisemitischen Schmierereien an zwei Mönchengladbacher Schulen

Update | Mönchengladbach · Unbekannte haben an der Realschule Volksgarten und am Huma Schriftzüge gegen Israel an die Wände geschmiert. Was dazu bekannt ist, und was die Schulleiter zu den Vorfällen sagen.

17.10.2023, 17:57 Uhr

An die Wände der Realschule Volksgarten haben Unbekannte antisemitische Schritzüge geschmiert. Foto: Carsten Pfarr

An der Realschule Volksgarten und dem Stiftisch Humanistischen Gymnasium (Huma) haben Unbekannte antisemitische Schriftzüge an die Wände geschmiert. Das teilte die Polizei am Dienstag, 17. Oktober, mit. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.