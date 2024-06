Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach Anti-Israel-Parolen an mehrere Schulen geschmiert

Der Staatsschutz ermittelt aktuell aber nicht nur wegen der Farbschmierereien an den Schulen. Er wurde auch nach den Steinwürfen auf Einrichtungen der Lebenshilfe eingeschaltet. Dort gibt es Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund. Denn auf einem Ziegelstein, der auf eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderungen geworfen wurde, stand „Euthanasie ist die Lösung“. Auch nach der versuchten Brandstiftung am SPD-Parteibüro am 29. April wurden die Staatsschützer hinzugezogen. Sie waren ebenfalls bei der Palästina-Demo auf dem Campus der Hochschule Niederrhein am 21. Mai, bei der auch ein Plakat mit der Aufschrift „From the river to the sea, Palestine will be free“ von einer Teilnehmerin hochgehalten wurde. Das Plakat wurde beschlagnahmt.