Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 23. Dezember) : Hauptbahnhof soll mit Anti-Corona-Lack ausgestattet werden

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Hauptbahnhof gehört zu den ersten, die mit einem Anti-Corona-Lack ausgestattet werden sollen. Außerdem meldete das Gesundheitsamt 85 Neuinfektionen am Mittwoch, 23. Dezember.

Der Mönchengladbacher Hauptbahnhof gehört laut einer Mitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Frank Boss und Jochen Klenner zu den ersten Bahnhöfen in NRW, die mit einem neuen Anti-Corona-Lack ausgestattet werden. So solle der öffentliche Nahverkehr in der Pandemiezeit besser und sicherer gemacht werden.

Häufig genutzte Kontaktflächen wie Handläufe sollen mit dem speziellen Lack beschichtet werden. Dieser töte rund 99,9 Prozent aller Keime und Bakterien ab – vor allem aber eben auch Corona-Viren. „So kann die Gefahr von Schmierinfektionen auf den Bahnhöfen minimiert werden“, heißt es in der Mitteilung. Das Land finanziere die Maßnahme aus dem Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV mit insgesamt 200.000 Euro. Bis Ende Februar sollen in ganz Nordrhein-Westfalen an 209 Bahnhöfen 700 Treppen sowie Bedienfelder von 400 Aufzügen mit dem Lack behandelt sein. Die anderen Bahnhöfe in der Stadt gehören zumindest in der ersten Runde nicht dazu.