Unterstützung in Mönchengladbach Direkter Ansprechpartner für Ehrenamtler im Finanzamt

„Das Ehrenamt macht unsere Heimat lebenswert und unsere Gemeinschaft vor Ort stark. Deshalb wollen wir den Menschen, die sich in unseren vielen Vereinen für das Gemeinwohl einsetzen, bürokratische Hürden so weit wie möglich aus dem Weg räumen“, wird Bärbel Dahmen, Leiterin des Finanzamts Mönchengladbach, in der Mitteilung zitiert. Die Ehrenamtler sollen sich nach ihr künftig mehr mit ihrem Engagement und weniger „mit der Frage nach Dokumentationspflichten“ beschäftigen können. Die zentralen Ansprechpersonen für das Ehrenamt wurden mit dem Jahreswechsel in der gesamten nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung eingeführt.