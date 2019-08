Ungeheuerliche Vorwürfe : Anonymer Briefeschreiber terrorisiert Schützen in Wanlo

Mönchengladbach Jugendbetreuer der Bruderschaft lassen ihre Ämter wegen „Rufmordkampagne“ ruhen. Leidtragende sind nun vor allem die Jungschützen.

Schuld sind ein anonymer Briefeschreiber und seine ungeheuerlichen Anschuldigungen. In Schreiben, die an den Pastor des Ortes und an das Jugendamt gingen, beschuldigt ein Unbekannter die Wanloer Jugendabteilung, dass es dort zu Übergriffen auf Jungschützen gekommen sei. „Opfer wurden nicht genannt“, sagt Thomas Blumenhoven, zweiter Brudermeister in Wanlo. Überhaupt werde der Anonymus nicht besonders konkret, aber aus seinen Schilderungen gehe hervor, dass er aus dem erweiterten Umfeld des Vereins kommen muss. „Es gibt Dinge, die in den Briefen geschildert werden, die kann man nicht googlen“, sagt Blumenhoven.