Runder Geburtstag in Mönchengladbach : Annemarie Thomas – eine starke Frau wird 100 Jahre

Mönchengladbach Durch stetes Lernen und Fleiß hat Annemarie Thomas ihr Leben gemeistert. Dankbar und mit viel Stolz blickt sie auf ihr Leben zurück.

Bis 1999 meisterte sie ihren Alltag alleine in ihrer Wohnung in Düsseldorf. Seit vielen Jahren steht ihr Petra Baldeweg zur Seite. „Der liebste Mensch“, sagt Annemarie Thomas. 2019 hatte Petra Baldeweg Annemarie Thomas ins Katharinen-Stift nach Hardt geholt. Die beiden Frauen kennen sich seit über 40 Jahren und mit der Zeit ist eine enge Bindung entstanden.

Nach dem Tod ihres Vaters, waren Annemarie Thomas und ihre Mutter in Breslau auf sich allein gestellt. Die Tante war zu diesem Zeitpunkt mit Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern liiert. Sie holte Annemarie und ihre Mutter nach Bayern, dort konnten sie in einer Wohnung mietfrei wohnen. „Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich in Bayern einen guten Schulabschluss machen konnte.“