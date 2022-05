Überzeugte Mönchengladbacherin : Anneliese Reiners wird 100 Jahre alt

Anneliese Reiners feiert ihren Geburtstag im Kreis ihrer großen Familie. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die promovierte Philologin liest auch heute noch täglich die Zeitung und verfolgt sehr aufmerksam die Berichterstattung über Borussia.

Von Angela Wilms-Adrians

Seit 1946, dem Gründungsjahr der „Rheinischen Post“, zählt Anneliese Reiners zu den treuen Leserinnen der Tageszeitung. Ihr besonderes Interesse gilt bis heute der lokalen Berichterstattung und insbesondere der Borussia.

Am 7. Mai feiert die Mönchenglabacherin ihren 100-jährigen Geburtstag im Altenheim Katharinenstift am Bunten Garten und damit in der Stadt, der sie bisher unverbrüchlich die Treue hält. Mit Ausnahme der Studienzeit in Köln, Innsbruck und Würzburg hat sie immer in der Vitus-Stadt gelebt. Den runden Geburtstag will die Jubilarin im Kreis ihrer großen Familie feiern. Die umfasst vier Kinder und Schwiegerkinder, fünf Enkelinnen und einen Enkel im Alter zwischen 46 und 15 Jahren, außerdem gehören zwei Stiefenkel und vier Urenkel dazu.

Anneliese Reiners kam am 7. Mai 1922 im Haus der Eltern Josef und Amalie Sartingen am Kaiserplatz 2, heute Adenauerplatz, zur Welt. Ihr Vater hatte sich hier als selbststän-diger Vermessungsingenieur niedergelassen, nachdem er eine Anstellung bei einer niederländischen Firma auf der Insel Sumatra der Heirat wegen gekündigt hatte.

Tochter Anneliese besuchte die katholische Volksschule an der Regentenstraße und dann die Marienschule. Da sie studieren wollte, musste sie die letzten drei Schuljahre bis zum Abitur am Staatlichen Mädchengymnasium am Geroweiher absolvieren. Nach dem Abitur im Frühjahr 1940 begann sie in Köln ein Kunstgeschichts- und Germanistikstudium.

Es war wohl der Wunsch ihrer Mutter sowie der Mutter ihres späteren Ehemanns Otto Reiners, dass Tochter und Sohn heiraten sollten. Die von beiden Seiten angestoßene Herzensangelegenheit ging auf: Anneliese wechselte zum weiteren Studium nach Innsbruck, wo der knapp zwei Jahre ältere Otto bereits Medizin studierte.

Das Paar verlobte sich in Innsbruck und ging für weitere Studien nach Würzburg. Nach der Promotion arbeitete die Philologin als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunsthistorischen Institut der Universität Würzburg und dem dor-tigen Mainfränkischen Museum.

Am 22. Dezember 1944 heiratete sie in der Bunkerkirche des Krankenhauses Maria Hilf in Mönchengladbach. Nach der fachärztlichen Ausbildung zum Lungenspezialisten am heutigen Franziskushaus in Mönchengladbach ließ sich ihr Ehemann als Arzt in Neuss nieder. Die zu dem Zeitpunkt vierköpfige Familie aber wohnte weiterhin in Mönchengladbach, da Anneliese Reiners keinen Gefallen an Neuss als Wohnort fand.

Das Ehepaar war aber sowohl in Neuss als auch in Mönchengladbach gesellschaftlich stark eingebunden durch Mitgliedschaften in den Gesellschaften „Erholung“ und „Casino“ sowie die regelmäßige Beteiligung am großen Neusser Schützenfest zum Beispiel.