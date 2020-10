Diamantene Hochzeit in Mönchengladbach : Anna und Rudolf Frings reisen 60 Jahre durchs Leben

Diamantene Hochzeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Seit 60 Jahren sind Anna und Rudolf Frings verheiratet. Sie freuen sich, ihre Diamantene Hochzeit im Kreise ihrer Liebsten feiern zu können. Angefangen hatte alles mit einem Federball-Spiel.

Rudolf und Anna Frings sitzen auf ihrer Couch, prosten sich zu und lächeln sich an. Es ist ihr Tag. Sie sind seit 60 Jahren miteinander verheiratet. Es herrscht Trubel im Haus. Die Türklingel läutet, ein Bote bringt einen großen Blumenstrauß. In der Küche bereiten die beiden Töchter Martina und Simone mit der Enkelin das Essen vor.

Bereits am Tag zuvor hatte die Familie den Eltern und Großeltern eine Überraschung bereitet. Der Eingang des Hauses wurde festlich mit silbernen Röschen im Vorgarten und einer Girlande für die Haustür geschmückt. Alle freuen sich, dass sie heute gemeinsam, wenn auch im kleinsten Kreis, feiern können. „Wir haben eine tolle Familie“, bekräftigt Anna Frings.

Wann sie sich zum ersten Mal begegneten, weiß Rudolf Frings noch genau: „Es war am 6. Juli 1959“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. Anna Frings sagt: „Wir haben bei mir zu Hause Federball gespielt. Er kam dazu und hat gefragt, ob er mitspielen kann. Ich habe dann gesagt, wenn es sein muss.“ Sie schaut ihren Mann an und lacht.

Von da an begann ihr gemeinsamer Weg. Beide sind gebürtige Gladbacher, wohnten aber für sechs Jahren in Ahlen in Westfalen. Rudolf war dort bei der Bundeswehr stationiert. „Wir bekamen dort eine schöne Wohnung“, berichtet er. Als ihre Tochter Martina zur Schule ging, zogen sie zurück nach Gladbach. „Im Haus meiner Eltern war eine Wohnung frei“, erzählt Anna Frings. „30 Jahre lang haben wir dort gelebt“.