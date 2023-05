Geburtstag in Mönchengladbach Anna Schlütter feiert ihren 102. Geburtstag

Als Anna Schlütter ihren 100. Geburtstag feierte, kam dies der Essenerin schon unwirklich vor. „Dass man so alt wird“, sagte sie damals. Jetzt sitzt sie in diesen Tagen in ihrem Zimmer im Städtischen Altenheim Kamillus, lässt sich ihr Frühstück schmecken und wird bald ihren 102. Geburtstag feiern. „Ganz im kleinen Kreis mit der Familie“, sagt sie. Trotz ihres hohen Alters ist die Stimme fest und sie blickt neugierig umher. An der Wand hängt ein Bild von ihr, mit einem kleinen Blumenkranz darunter. Auf der Fensterbank stehen Fotos ihrer beiden Enkel.