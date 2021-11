Jubiläum in Mönchengladbach : Anna Neusen feiert ihren 100. Geburtstag

Mönchengladbach Sie ist aktiv in der Gemeinde, lebt noch immer in ihrem Elternhaus und dreht jeden Tag ihre Runde: Anna Neusen ist nicht anzumerken, dass ihr Alter nun dreistellig ist.

Wer Anna Neusen kennenlernt und die berühmte Schätzfrage nach dem Alter beantworten müsste, der würde nicht darauf kommen, dass es bereits dreistellig ist. Mit einem herzlichen Lachen steht sie an der Treppe zu ihrer Wohnung in der ersten Etage. Dann setzt sie sich in ihren Sessel, um gleich wieder aufzustehen und ein Foto zu holen. Man sieht Anna Neusen auf einem thronartigen Stuhl. „Das war auf der Pilgertour nach Trier. Dort war ich mit der St. Matthias Bruderschaft hier in Rheindalen. Da sind wir mit dem Bus hingefahren“, sagt sie.

Anna Neusen ist immer in Bewegung in „ihrem Rheindahlen“. Sie ist in der Gemeinde fest verwurzelt. Gerne geht sie zur Frauengemeinschaft oder in den Gottesdienst und hört dem Kirchenchor zu, in dem sie selber lange mitgesungen hat. „Ich drehe jeden Tag mit dem Rollator meine Runde. Hier habe ich alles vor der Tür“, sagt sie. Jeden Mittwoch trifft sie sich mit sechs weiteren Frauen zum Frühstück.