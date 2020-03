Aufräumen in Mönchengladbach : Anmeldeschluss zur Aktion Frühjahrsputz

Mönchengladbach Die Anmeldungen zur Aktion Frühjahrsputz, initiiert von Rheinische Post, Mags und Stadtsparkasse, sind abgeschlossen. Insgesamt haben 91 Gruppen und rund 1500 Teilnehmer ihr Engagement angekündigt.

Heidi und Gerd Quiram konnten drei weitere Personen dafür gewinne, den Parkplatz an der Sonnenstraße zu entmüllen. Der Kleingärtnerverein Am Volksgarten wird sich den nächstgelegenen S-Bahn-Parkplatz vornehmen. Dries Radeur und ihre zwei Söhne wollen die unbenutzte Bahnschiene am Vogtsgarten säubern, Uwe Hermesmeier wird mit drei weiteren fleißigen Helfern das Wäldchen am Katharinenhof/Urftstraße von wildem Müll befreien. Außerdem angemeldet hat sich der Club der LGB-Freunde Rhein-Sieg, der die Grünanlagen entlang der Endepohlstraße reinigen wird. Die Felder zwischen Schroffstraße und Fuchskuhlenweg will sich Frank Jennes mit zwei weiteren Unterstützern vorknöpfen. Lebensmittelhändler FIL MEA unverpackt wird in Windberg aktiv sein.

Die Kapellengemeinschaft Hilderath/Baum konnte insgesamt 40 Personen für die Aktion Frühjahrsputz mobilisieren. Bislang waren sie jedes Jahr bei der Aktion dabei. Püllen will sich mit zehn Personen den Volksgartenweiher vornehmen – dafür werden sie sogar mit einem Boot auf das Gewässer fahren und zusätzlich das Ufer unter die Lupe nehmen. Monica Carruthers und ihre Freunde werden wieder in Gripekoven-Eickelnberg von der Holtmühle bis zur B57 unterwegs sein. Vor zwei Jahren haben sie an dieser Stelle so viele tote Kröten vorgefunden, dass an der B57 mittlerweile Zäune für die Krötenwanderung errichtet wurden. Die Kita Mummkäppchen veranstaltet nach gemeinschaftlicher Sammlung am Hardter Wald ein Konzert und Grillfest in Die Arche.