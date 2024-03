Versorger aus Mönchengladbach NEW fördert Vereine mit 100.000 Euro

Die Vereinsförderung der NEW geht in die vierte Runde. Wie der Versorger mitteilt, werden insgesamt 100.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen in der Region (also Mönchengladbach, Viersen und Heinsberg) verteilt. Die können ab jetzt Bewerbungen auf der Internetseite www.new-vereinsfoerderung.de einreichen.