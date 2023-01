Lese- und Umweltförderung in Mönchengladbach Anmeldung für Schüler-Projekt „Clean & green ist cool!“ startet

Das Gemeinschaftsprojekt des Vereins „Green up & Clean up MG“ mit dem Unternehmer Eugen Viehof an der Spitze, der Stadtsparkasse, der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe (Mags) und der Rheinischen Post richtet sich an örtliche Schulen. Die Lehrer teilnehmender Klassen und Gruppen können per Download kostenfreies Material mit Unterrichtsvorschlägen, Arbeitsblättern und Ideen für die Teilnahme am Wettbewerb beziehen. Zudem gibt es während der Projektzeit vom 6. bis 31. März 2023 die Rheinische Post im halben Klassensatz.