Ausbildung in Mönchengladbach Anmeldezahlen bei Berufsmesse brechen alle Rekorde

Was viele Aussteller bei der Messe bezwecken, fasste Thomas Schmitz, Ausbildungskoordinator am Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt, zusammen: „Wir wollen darüber informieren, was in unseren Berufsfeldern alles möglich ist.“ Auf ein Problem aller Ausbildungsbetriebe wies Kamper hin: „Es gibt immer noch eine stärkere Studierneigung.“

Die Jugendlichen hatten die Qual der Wahl. Mancher wird seine Lehre aus dem gewaltigen Angebot gezogen haben, so wie auch die Arbeitsagentur: „Wir haben eben schon über die Ausstellungsfläche für 2024 gesprochen, die deutlich größer sein wird“, sagte Speen.