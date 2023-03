Fahrradfahren fürs Klima Teilnehmer können sich für das Stadtradeln im Mai anmelden

Der Mai steht in der Stadt wieder im Zeichen des Fahrradfahrens: Vom 6. bis zum 26. Mai findet in Mönchengladbach zum neunten Mal das Stadtradeln statt. Teilnehmen und Kilometer für sich, sein Team und die Stadt sammeln, kann jeder, der in Mönchengladbach wohnt, arbeitet oder studiert. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Menschen fürs Fahrradfahren in ihrem Alltag zu begeistern, zum Klimaschutz beizutragen und die Lebensqualität in der Vitusstadt zu verbessern.