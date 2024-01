Aktion in Mönchengladbach Jetzt anmelden für Wettbewerb der Schülerzeitungen

Neues Jahr, neue Chance: Denn der Schülerzeitungswettbewerb der rheinischen Sparkassen startet in die nächste Runde. Bereits zum 43. Mal suchen sie gemeinsam mit der Rheinischen Post die besten Nachwuchs-Redakteurinnen und –Redakteure des Rheinlandes, auf die Preise im Gesamtwert von rund 12 000 Euro warten. Bis zum 9. Februar 2024 können sich alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen daran beteiligen und sich in den drei Wettbewerbskategorien „Klassen 5-13“, „Grund-“ und „Förderschulen“ sowie in der Kategorie „Online-Zeitungen“ bewerben. Allein die Sieger der Kategorie „Klassen 5-13“ erhalten einen Sachpreis im Wert von 2000 Euro. Sonderpreise sind für besonders gelungene Ideen wie herausragende Einzelbeiträge oder besonders gutes Layout vorgesehen.