Keplerstraße in Mönchengladbach : Für Anlieger fallen Gebühren nach Sanierung an

Mönchengladbach Ein erstes Stück der Keplerstraße wird saniert. Das Projekt hat mit einem neuen Kanal und einer neuen Feuerwache zu tun. Anwohner werden dafür irgendwann zur Kasse gebeten.

Ein etwa 190 Meter langes Stück in Höhe der Feuerwache Stockholtweg soll der erste Abschnitt der Keplerstraße werden, der eine neue Fahrbahndecke bekommt. In dieses Teilstück sollen künftig Feuerwehrwagen ausfahren können, wenn die neue Wache für die Wehr einmal gebaut ist. Der Abschnitt zwischen Stockholtweg und Römerweg ist auch der Bereich, in dem die NEW mit Kanalbauarbeiten für die Keplerstraße bis zur B230 beginnen will. Darum möchte die Stadt die Straße im Anschluss an die Kanalarbeiten sanieren, bevor die neue Wache in Betrieb geht.