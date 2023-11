Nach tödlichem Unglück in Mönchengladbach Anklage nach Balkonsturz erhoben

Der Fall ist tragisch: Vier Menschen geraten in einem Laubengang eines Mehrfamilienhauses in Streit. Plötzlich bricht das Geländer. Ein Toter, drei schwer Verletzte – so endete am 21. April 2022 ein Streit im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Odenkirchen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf. Und dabei ging es auch um die Frage: Wer trägt Schuld an dem maroden Geländer?