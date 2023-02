Nach Tod auf Klassenfahrt Anklage gegen Emilys Lehrer abgelehnt

Der Fall ist tragisch und hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Kostenpflichtiger Inhalt Emily starb am 30. Juni 2019 bei einer Klassenfahrt in einem Londoner Krankenhaus, gut einen Monat vor ihrem 14. Geburtstag. Nach Aussagen von Mitschülern soll sich die 13-Jährige, die an Diabetes litt, am Tag nach der Ankunft in London, am 27. Juni, nach einem Mittagessen mehrfach übergeben haben. Mitschüler hätten jedoch keinen Lehrer gefunden, den sie hätten verständigen können. Dies sei erst am nächsten Morgen gelungen. Eine Lehrerin habe eine Schülerin lediglich angewiesen, bei Emily zu bleiben. Von den Pädagogen habe jedoch keiner selbst nach der 13-Jährigen geschaut. Erst als das Kind bei der Abreise am nächsten Tag zu schwach gewesen sei, sich aufzurichten, sei ein Rettungswagen gerufen worden. Zu spät.