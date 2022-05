Prozess um Attacke auf Obdachlosen : Ankläger fordert jahrelange Haftstrafe für 16-Jährigen

Das Gericht in Mönchengladbach, der Fall wird nicht-öffentlich verhandelt. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Nach dem Messerangriff auf einen schlafenden Obdachlosen an der Hindenburgstraße soll der jugendliche Tatverdächtige in Haft – so die Staatsanwaltschaft. Was die Verteidigung dazu sagt und wann das Urteil ergeht.