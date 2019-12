Hier erhalten Kinder Hilfe, die Probleme haben : „Ankerplatz“ für Schüler

Mönchengladbach Die Gesamtschule Espenstraße ermöglicht bei Unterrichtsproblemen eine Auszeit.

Familiäre Probleme, Lernschwierigkeiten, Depressionen oder Wut: Die Gründe für ein Scheitern in der Schule können vielfältig sein. Eine Lösung soll nun an der Gesamtschule Espenstraße das Projekt „Ankerplatz“ bieten. Dort will man herausfinden, was in Kindern vorgeht, die Probleme im Unterricht haben und ihnen helfen, sagt Oliver Stratmann Lehrer an der Gesamtschule: „Es gibt immer wieder Schüler, die wir im Unterricht einfach nicht erreichen, weil sie andere Bedürfnisse und Baustellen haben. Manche sorgen dann für Unruhe in der Klasse, andere grenzen sich immer mehr ab und geraten ins Abseits.“

Im „Ankerplatz“ sollen diese Kinder in einem geschützten Raum eine Auszeit vom regulären Unterricht nehmen können. Dabei werden sie von Lehrern und Sozialpädagogen betreut und unterstützt: „Der ,Ankerplatz’ soll einen Raum bieten, in dem Lernschwierigkeiten und Verweigerungsverhalten überwunden werden. Es ist ein Zufluchtsort, in dem die Schüler ihre eigenen Potenziale entdecken und fördern sollen, um sich selbst als erfolgreich wahrzunehmen“, so Stratmann. Reflexionsgespräche, betreutes Lernen, Trainieren von Sozialkompetenzen und das Schreiben von Klassenarbeiten in einem geschützten Raum gehörten deshalb zu dem Programm im „Ankerplatz“. Bis zu zehn Wochen können Schüler das Projekt je nach Bedarf in Anspruch nehmen. Ziel sei am Ende die erfolgreiche Integration zurück in den Klassenverband, sagt Stratmann.