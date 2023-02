Bewegender Vortrag Charlotte Fleck: Stationen eines erschütternden Lebens

Dank der Kindertransport-Rettungsaktion um Wilfried Israel kam sie 1939 nach England, wo sie auf die „Quotennummer“ zur Weiterreise in die USA wartete. Fleck ging von New York aus zu einem Onkel in Cleeveland, der nach dem Tode sein Vermögen vermachte. Nach zunächst „niedrigen Arbeiten“ im Krankenhaus ließ sich Fleck zur Röntgenschwester ausbilden. In Cleeveland begegnete sie Heinz Fleck, Sohn einer jüdischen Textilunternehmerfamilie aus Mönchengladbach und einst Klassenkamerad von Reiners‘ Schwiegervater Walter.