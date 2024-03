Behörde in Mönchengladbach Das ist die neue Chefin für das Jobcenter

Anja Winnefeld leitet seit 13 Jahren das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen, das mit rund 400 Mitarbeitenden für einen sowohl industriell als auch ländlich geprägten Raum zuständig und das größte in Kostenpflichtiger Inhalt Rheinland-Pfalz ist. „Wir freuen uns, wenn Anja Winnefeld nach Nordhein-Westfalen zurückkehrt, wo sie in Haltern am See ihre Wurzeln hat, und hier ihre erfolgreiche Arbeit ab August in unserem Jobcenter fortsetzen wird“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall. Winnefeld übernimmt dann ein Jobcenter, das gerade mit dem Gladbacher Standort umgezogen ist in die Roermonder Höfe. Einen weiteren Standort gibt es in Rheydt an der Limitenstraße.