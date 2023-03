Kriminalstatistik in Mönchengladbach Angriffe auf Polizisten nehmen zu

Samstag, 11. Februar: Es ist kurz vor 20 Uhr. Der Fahrer eines Mercedes der C-Klasse überholt auf der Eisenbahnstraße in einer Kurve ein anderes Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der 27-Jährige am Steuer des Mercedes kommt von der Straße ab und demoliert drei Autos am Straßenrand. Als er zu Fuß flüchten will und die Polizei ihn daran hindert, wehrt er sich massiv. Es stellt sich heraus, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis hat, betrunken ist und in seinem Rucksack Marihuana hat.