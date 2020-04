Am „Aretz Plätzke“ in Mönchengladbach : Angriff mit Bierflasche – 41-Jähriger wird am Kopf verletzt

Angriff mit Bierflasche – 41-Jähriger wird am Kopf verletzt

Am „Aretz Plätzke“ in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein etwa 20-Jähriger hat am Samstag einen 41-jährigen Mann in Mönchengladbach mit einer Bierflasche angegriffen. Der ältere Mann musste anschließend wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 41-jähriger Mönchengladbcher ist am Wochenende von einem etwa 20-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Samstag, 25. April, gegen 15 Uhr. Der ältere Mann ist dabei schwer verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Er hatte sich im Bereich des „Aretz Plätzke“ aufgehalten, als er aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angesprochen wurde.

Während sich zwei der insgesamt drei Personen zurückhielten, provozierte der Dritte einen Wortwechsel, im Zuge dessen er sich augenscheinlich in Rage redete. Der 41-Jährige ging in Richtung Marktplatz Eicken weg, die Personen folgten ihm. Die Bemühungen der zwei weiteren Jugendlichen, ihren Kumpel zurückzuhalten, schlugen offensichtlich fehl. Letztendlich nahm dieser dem 41-Jährigen am Markt eine Bierflasche aus der Hand und schlug sie gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten die drei Personen. Die Flasche zerbrach.