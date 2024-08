Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Gefährliche Körperverletzung im Volksbad und Parkchaos

Bei den hochsommerlichen Temperaturen suchen viele Menschen Abkühlung. Das Freibad Volksbad zählte am Montag, 12. August, 4500 Besucher. Doch darunter befanden sich offenbar auch ein einige erhitzte Gemüter. Wie die Polizei berichtet, hat eine Gruppe junger Männer nach einer verbalen Auseinandersetzung in dem Freibad an der Peter-Krall-Straße zwei 21 und 27 Jahre alte Männer angegriffen und verletzt.