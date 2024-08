Politiker-Besuch bei der Lebenshilfe Mönchengladbach „Die Steinwürfe vergessen wir nicht so schnell“

Auch Takis Mehmet Ali spricht an diesem Tag in der Wohneinrichtung an der Bruchstraße in Mülfort die Steinwürfe an und verurteilt die Angriffe aufs Schärfste: „Die zunehmende Gewaltbereitschaft in Mönchengladbach macht mich bestürzt, es ist nicht mehr nur ein einzelner Vorfall, sondern ein Muster mit rechter Handschrift. Die Überwachung der Angegriffenen kann nicht die Lösung sein, das würde die Inklusionspolitik Jahrzehnte zurückwerfen. Gerade die Offenheit der Einrichtungen und die Bewegungsfreiheit der Bewohner macht gelungenes Zusammenleben aus.“ Der SPD-Politiker will in Mönchengladbach aber auch einiges über die alltäglichen Herausforderungen der Lebenshilfe wissen. Takis Mehmet Ali kennt schon einiges. Er arbeitete für die Christophorus-Gemeinschaft Müllheim, ein Verein, der sich ebenfalls für Menschen mit Behinderungen einsetzt. Der Politiker weiß daher: „Auch Menschen mit geistiger Behinderung werden heute älter.“ Die Erfahrung macht auch Mehmet Cetin, der die Wohneinrichtung in Mülfort leitet: „Früher haben wir hier mit nahezu allen Bewohnern noch im Garten Fußball gespielt. Das geht heute nicht mehr, weil einige dafür zu alt sind.“