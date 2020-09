Prozess in Mönchengladbach : Angeklagte gibt Beteiligung an Bandendiebstahl zu

Mönchengladbach Die Staatsanwaltschaft wirft einem Trio vor, in Baumärkten Gartengeräte und Haushaltsgegenstände im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro gestohlen haben.

Kehrtwende im Prozess wegen schweren Bandendiebstahls: Hatte eine hochschwangere Angeklagte (27) am vorigen Prozesstag noch erklärt, ihr bei der Polizei abgegebenes Geständnis widerrufen zu wollen, gab sie am Donnerstag überraschend ihre Tatbeteiligung zu. Sie, ihr 22-jähriger Ehemann und dessen Mutter (42) müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie in diversen Baumärkten in Nordrhein-Westfalen Gartengeräte sowie Haushaltsgegenstände im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro gestohlen haben.