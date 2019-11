Kursus der Sozial-Holding : Angehörige lernen Pflege

Mönchengladbach In einem Kurs der Sozial-Holding werden Teilnehmer darauf vorbereitet, ihre Eltern oder Ehepartner zu versorgen.

Die Person, an der Patricia Thenior die belebende Waschung demonstriert, hat Belebung wirklich nötig. Sie wirkt schwerkrank, steif und passiv, während sie mit einem raueren Waschlappen und etwas kühlerem Wasser abgerieben wird. Das ist kein Wunder, denn es handelt sich um eine lebensgroße Puppe, die in einem Pflegebett in der Mitte des Raums liegt. Sie sieht allerdings wirklich ziemlich echt aus. „Ich erschrecke mich auch manchmal, wenn ich unerwartet auf die Puppe stoße“, sagt Petra Sieben, Abteilungsleiterin bei der Sozial-Holding und für die Kurse für pflegende Angehörige verantwortlich. Im Gebäude der Sozial-Holding in Hardterbroich findet gerade ein solcher Kurs statt. Rund um das Bett mit der so echt wirkenden Puppe sitzen rund 20 Teilnehmer. Viele von ihnen pflegen bereits Eltern oder Ehepartner, einige wollen sich darauf vorbereiten.