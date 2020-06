Telefon-Beratung und Speed-Dating : 1700 Lehrstellen für Neu-Azubis

Mönchengladbach Die Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb kann Schulabgänger herausfordern, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Um angehende Auszubildende zu unterstützen bietet die Agentur für Arbeit eine telefonische Beratung an. Das Azubi-Speed-Dating der IHK wird digital.

Am 16. Juni lädt die Arbeitsagentur zum „Tag der telefonischen Beratung“ ein. Zwischen 10 und 16 Uhr können junge Leute, die sich auf einen Ausbildungsplatz bewerben möchten, mit Berufsberatern sprechen. In Mönchengladbach stehen zehn Berater bereit, die unter der Telefonnummer 02161 404-2500 erreichbar sind.

Auch die IHK regt Unternehmen und Schulabgänger dazu an, sich trotz der Krise mit dem Thema Ausbildung zu beschäftigen. Dazu findet auch in diesem Jahr wieder das „Azubi-Speed-Dating“ statt – diesmal digital. Ab dem 18. Juni können Schüler aller Schulformen für sie interessante Ausbildungsberufe auswählen und anschließend ein Bewerbungsgespräch bei einem dazu passenden Unternehmen buchen. Das findet dann per Telefon- oder Videoanruf statt. Weitere Informationen gibt es auf der Interneteite der IHK Mittlerer Niederrhein. Am 23. Juni organisiert die IHK außerdem eine Hotline zur Suche nach einem Ausbildungsplatz. Zwischen 13.30 und 15 Uhr können Interessierte unter 02161 241118 Fragen an den Fachberater Karsten Moschek stellen.