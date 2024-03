Osterferien in Mönchengladbach Acht Freizeittipps bei Regenwetter

Mit Lichtpistolen bewaffnet, geht es beim Lasertag darum, seine Gegner so oft wie möglich zu treffen. Für jeden erfolgreichen Schuss gibt es Punkte, die am Ende jeder Runde zusammengezählt werden. Ziel ist es, die meisten Punkte zu haben. So lässt sich das Spiel Lasertag zusammenfassen, dass man in Mönchengladbach in der „Laser Zone“, Korschenbroicher Straße 172, spielen kann. Drei Spiele kosten montags bis donnerstags ab 19,90 Euro, freitags bis sonntags ab 23,90 Euro. Beim ersten Besuch muss zusätzlich eine „Elite-Club-Card“ zum Preis von drei Euro pro Person erworben werden. Auf der Karte werden die Ergebnisse gespeichert. Außerdem dient sie als Schlüssel für die Schließfächer.