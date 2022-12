Aktion der Interessengemeinschaft So war der Nikolausmarkt in Eicken

Auch Marlies Roemer wohnt in Eicken und kennt die Schwierigkeiten. „Hier ist schon viel versucht worden, aber das wird von der Bevölkerung nicht so angenommen“, stellte sie fest. Davon ließ sich Magali Horstmann nicht abhalten. Sie ist nicht nur in der Leitung der Katholischen Jungen Gemeinde von Herz Jesu Pesch tätig, sondern auch Schriftführerin bei „In Eickener Sache“. In den vergangenen Wochen haben die Kinder der KJG Gestecke gebastelt, kleine Wundertüten gepackt und Flachmänner mit Filz umwickelt. Zum Bedauern von Ulrike Müller zeigten nicht alle Standbesitzer dieses Engagement: Zwei von ihnen hatten ihre Tische schon am Samstagabend abgebaut.