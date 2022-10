Angebot eines Mönchengladbacher Organisation : Wo psychisch erkrankte Menschen Erholung finden

Beim Aktionstag zur bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit (v.l.): Stephan Rinckens (LVR-Klinik Mönchengladbach), Fenja Offermanns (Reha-Verein), Andrea Noé, (Gesundheitsamt) und Dieter Schax (Reha-Verein) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei der Aktion „Urlaub ohne Koffer“ bietet der Gemeindepsychiatrische Verbund Treffen jenseits des Krankheitsbefundes. Angesprochen werden psychisch erkrankte und von Sucht betroffene Menschen.

Von Angela Wilms-Adrians

Am Vortag hatte Stephan Rinckens einem psychisch Erkrankten David Floyds Song „Hier ist was in Bewegung“ vorgespielt. Der Mann habe das Lied als befreiend empfunden, berichtet der ärztliche Direktor der LVR-Klinik. Denn Floyd benennt im offiziellen „Grüne Schleife“-Lied Scham und Ausgrenzung bei seelischen Erkrankungen und ermutigt Menschen dazu, ihren eigenen Wert wahrzunehmen. Der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie ist überzeugt, dass Patienten und deren Angehörige zudem ergänzend Begegnungen jenseits von Gesprächen über Krankheitsbefunde brauchen. Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) Mönchengladbach schafft dafür entsprechende Situationen, zum Beispiel mit der Aktion „Urlaub ohne Koffer“, kurz UoK. Das Programm bietet jeweils zwei Sommerwochen lang tägliche Aktionen für Menschen mit psychischen und Abhängigkeits-Erkrankungen sowie deren Angehörigen.

Die Idee wurde aus der Nachbarstadt Viersen übernommen. „Seit der Einführung in Mönchengladbach vor etwa acht Jahren wurde das Angebot bisher nur durch die Pandemie zwischenzeitlich ausgebremst, startete aber im vergangenen Sommer erneut durch“, berichtet Dieter Schax, Vorstandsvorsitzender der Geschäftsführer des Reha-Vereins.

Info 20 Organisationen für psychisch Erkrankte GPV Der Gemeindepsychiatrische Verbund Mönchengladbach ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 20 Organisationen zur Behandlung und Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Gründungsmitglieder Die LVR-Klinik, der Reha-Verein, die Intres gGmbH und der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt waren von Anfang an dabei. Symbol Mit der „Grünen Schleife“ wird ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen gesetzt.

Auf dem diesjährigen Programm standen Wanderungen und Bootsfahrten, Kanu- und Radtouren, Schwimmen und Minigolf, Grillen und Stadtrallye, der Besuch der Kölner Moschee und ein Tag am Meer. Für viele habe der Besuch eines Ponyhofs zu den Höhepunkten gezählt. „Zur Abschiedsveranstaltung gab es nur strahlende Gesichter“, so Rinckens, der auch Sprecher des GPV Mönchengladbach ist. Für ihn steht fest, dass der UoK in kommenden Sommern auf der Agenda steht.

Rinckens beschreibt den GPV Mönchengladbach als Zusammenschluss von 20 Organisationen mit dem Ziel der gemeinsamen Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Behandlung, Rehabilitation und Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen. In die Arbeit sollen nicht nur Betroffene einbezogen werden, sondern auch deren Angehörige. „Angehörige brauchen professionelle Unterstützung, um selbst gesund zu bleiben“, betont der Arzt. Ohne Unterstützung durch Angehörige müssten mehr Patienten in einer Klinik untergebracht werden. Ohne Angehörige wäre die langwierige Begleitung mit fließenden Übergängen in und außerhalb der Klinik kaum zu gestalten. Es sei wichtig, Kinder von psychisch und suchterkrankten Eltern im Auge zu behalten. Sie müssten mit den Problemen der Erwachsenen zurechtkommen, wären dadurch verunsichert und fühlten sich oft verantwortlich, so Rinckens.

„Die wenigsten Kinder werden untergebracht“, sagt Andrea Noé, Psychiatrie-Koordinatorin beim Gesundheitsamt. Derzeit werde einiges neu konzipiert, um der Zielgruppe Möglichkeiten im Umgang mit Problemen der Eltern aufzuzeigen. Noé bescheinigt der Stadt in der Verbundarbeit eine Vorreiterrolle. Das spiegele sich auch in Anfragen aus anderen Orten. Einige hätten keine solche Angebote.

„Aus wenig wird viel mehr. Uns ist es wichtig, dass Nutzer in der Vorbereitung von Angeboten immer stärker mit einbezogen werden. Da sind wir auf gutem Weg“, betont Schax am Beispiel des UoK den Wert des Zusammenschlusses. Für Betroffene sei es wichtig, nicht nur die LVR-Klinik als Anlaufstelle zu haben. Schax ist froh, dass dank Fördermitteln vom Landesministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales (MAGS) die unterstützende Arbeit von Fenja Offermanns beim Reha-Verein finanziert wird.