Von KI-Bildern bis Hausarbeiten Ein Sonntag in der Zentralbibliothek Mönchengladbach

Vor den Fenstern der Stadtbücherei wehen an diesem Sonntag Schneeflocken vorbei. In den hellen Bibliotheksräumen spenden die Heizkörper eine angenehme Wärme, zwischen den Bücherregalen laufen Kinder auf Socken herum. Zumindest an der kleinen Kletterwand gibt es andere Abenteuer zu bestehen als jene, die man zwischen den Buchdeckeln erleben kann. Dennoch sind Bücher und Lesen das, was die Besucher miteinander verbindet, so unterschiedlich diese auch sind.