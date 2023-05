Aktion in Mönchengladbach Das bietet das „Late Night Shopping“ in Eicken

Mönchengladbach · Am späten Abend Kleidung oder Möbel, Accessoires und Vintage-Artikel einkaufen, Ateliers besuchen und an der „Nussecke“ ein wenig mit anderen Leuten plaudern – das geht am Freitag in Eicken.

12.05.2023, 05:10 Uhr

Die „Nussecke“ ist ein Nachbarschaftsprojekt und Teil des Late Night Shoppings. (Archivfoto) Foto: Garnet Manecke

Am Freitag, 12. Mai, findet von 17 bis 22 Uhr erneut ein „Late Night Shopping“ an der Eickener Straße und Umgebung statt. Organisiert wird es von der Modedesignerin Eva Brachten. Neben Gelegenheiten einzukaufen haben auch Ateliers geöffnet. Und bei der Kontaktstelle der Ökumenischen Jugendarbeit Eicken steht für Kinder eine Kletterwand bereit. Die Modeboutiquen „Fräulein Smilla“ und „Grenzposten 1.2.5.“ sind ebenso dabei wie „Eva Brachten Modedesign“. Antiquitäten, Vintage-Produkte und Second-Hand-Kleidung bieten der „Volksverein“, „Pepita“ und „Dolce Vita“ an. Im „Dolce Vita“ wird außerdem die Künstlerin Ora Avital ausstellen. Und im Atelierhaus „EA71“ eröffnet die neue Ausstellung der Illustratorin Ruth Zadow. Die Eingliederungshilfe „Via Nobis“ (Team 39) stellt in den Räumen der Medienwerkstatt eine Multimediapräsentation vor. Es werden erste Ergebnisse des Handyfoto-Projekts „Quer durch MG – andere Ansichten einer gewohnten Umgebung“ gezeigt. Wer Lust hat, sich ohne vorherigen Termin ein kleinere Tattoo-Motive stechen zu lassen, hat dazu beim Team von „Little Monsters Tattoos“ die Gelegenheit. Und unter dem Haselnussbaum an der „Nussecke“ werden am Abend des „Late Night Shoppings“ Sitzgelegenheiten aufgebaut, um Besucherinnen und Besucher zum Verweilen einzuladen. Kleine Snacks und Getränke gibt es gegen eine Spende. Die „Nussecke“ befindet sich an der Eickener Straße Ecke Thüringer Straße. Das Nachbarschaftsprojekt „Liebstes Viertel“, das hinter der „Nussecke“ steckt, hat den Heimatpreis 2022 gewonnen. Außerdem wird sich der Verein „In Eickener Sache“vorstellen. Dabei handelt es sich um eine Interessengemeinschaft, die von Eickener Anwohnern und Geschäftsleuten ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es nach eigener Aussage, Geschäftsleute, Vereine und Bürger zusammenzubringen und den Stadtteil voranzubringen. Dies geschehe durch Veranstaltungen wie das „1/4-Fest“, die „Wohnzimmerkonzerte“, Trödelmärkte und den „Nikolausmarkt“.

(RP)