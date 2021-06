Arbeitsvertrag für Mönchengladbach unterzeichnet : Neuer Flughafen-Chef hat noch keine Startfreigabe

Mönchengladbach Andreas Ungar ist 36 Jahre alt und soll für Innovationen am Mönchengladbacher Airport sorgen. Dem steht vorläufig jedoch noch etwas im Wege.

Arbeitsplätze schaffen und neuen Technologien eine Chance bieten – das ist die Zukunft, die sich Oberbürgermeister Felix Heinrichs am Mönchengladbacher Flughafen erhofft. Der Mann, der maßgeblich dazu beitragen soll, diese Ziele zu erreichen, hat am Freitag seinen Arbeitsvertrag unterzeichnet: Andreas Ungar wird neuer Geschäftsführer des Flughafens – sobald er seinen bisherigen Job als Betriebsleiter des Airports Münster-Osnabrück hinter sich lassen kann. Das geht, wenn dort ein Nachfolger für ihn gefunden ist. Spätestens aber soll Ungar am 1. Januar 2022 in Mönchengladbach das Ruder übernehmen.