Logistikzentrum in Mönchengladbach-Rheindahlen : Minister Pinkwart lobt Amazons Energie-Plan

Rheindahlen Amazon soll bis 2025 vollständig auf erneuerbare Energien setzen. Dabei sollen auch Photovoltaikanlagen helfen. In Rheindahlen ist dies aber noch nicht geplant, dort soll ein zusätzlicher Parkplatz für parkende Lastwagen die Anwohner entlasten.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wurde hellhörig, als er bei seinem Besuch des Amazon-Logistikzentrums in Rheindahlen über die energiepolitische Ausrichtung des Konzerns informiert wurde. Zentrumsleiter Torsten Pennartz berichtete, dass das Unternehmen bis 2040 CO 2 -neutral sein wolle und bis spätestens 2025 vollständig auf erneuerbare Energie setzen wolle. Dazu soll im wesentlichen eine Photovoltaikanlage beitragen. Pinkwart lobte die Absicht, zumal sie den klimapolitischen Bestrebungen des Landes entgegenkomme. Es lohne sich, auf eine Photovoltaikanlage zu setzten, so Pinkwart. Derartige Anlagen „können uns bei der Energiewende sehr nützen“. Konkret in Planung ist eine Photovoltaikanlage in Rheindahlen nach Auskunft des Konzerns allerdings nicht.