Hohe Auszeichnung in Mönchengladbach Mit vollem Einsatz gegen Parkinson

Wenn Andreas Lehmann über sein ehrenamtliches Engagement spricht, ist er nicht zu bremsen. Es sprudelt nur so aus ihm heraus: Die Parkinson-Selbsthilfegruppe in Mönchengladbach sei mit rund 150 Mitgliedern die größte in der Deutschen Parkinson Vereinigung. Er organisiere Monatstreffen, Fragestunden mit Fachleuten und fördere den Austausch unter den Betroffenen. Die Liste seines Engagements ist lang. Dafür wurde er nun von Oberbürgermeister Felix Heinrichs in einer Feierstunde mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.