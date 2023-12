Aktion in Mönchengladbach Freier Eintritt in den Tiergarten

Eine besondere Aktion hat sich das Team vom Tiergarten Odenkirchen zum Fest einfallen lassen. Am Heiligabend können Kinder bis zum Alter von 14 Jahren den Zoo kostenfrei besuchen. Geöffnet ist das Gelände am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr. So soll die Wartezeit auf Heiligabend verkürzt und Eltern die Gelegenheit gegeben werden, letzte Vorbereitungen zu treffen. Der Tiergarten lädt insbesondere Familien ein, den Park zu der Zeit zu besuchen.