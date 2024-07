Wichtige Sanierungen in Mönchengladbach An diesen Schulen wird in den Ferien gebaut

Am Karl-Barthold-Weg bahnt sich ein Umzug an: Auf Gymnasiasten folgen dort Grundschulkinder. Dadurch, dass alle Klassenräume fertig saniert und wieder nutzbar seien, müssen keine Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums mehr im Ausweichstandort am Karl-Barthold-Weg unterrichtet werden. Damit ist dort – „früher als gedacht“, so eine Sprecherin – der Weg frei, um das Gebäude für eine langfristig angelegte Zwischennutzung durch die Anton-Heinen-Grundschule herzurichten, deren Gebäude an der Bleichstraße für eine Kernsanierung freigezogen werden muss. Um den Ausweichstandort für die Grundschulkinder vorzubereiten, werden dort in den kommenden Monaten unter anderem im Obergeschoss neue Brandschutz- und Akustikdecken eingebaut und die Beleuchtung erneuert. „Insgesamt acht Rampen und ein neues barrierefreies WC verbessern die Inklusion an dem Standort“, teilt die Stadt weiter mit. Zudem werden neue Fluchttreppen aus Stahl für mehr Brandschutz sorgen.