An der Trabrennbahn : Mönchengladbach bekommt ein zweites Open-Air-Kino

So wurde das erste Mönchengladbacher Autokino am Nordpark aufgebaut. Das zweite Autokino startet am Mittwoch an der Trabrennbahn mit dem Blockbuster „Bad Boys for Life“ in der Premierenvorstellung um 21 Uhr. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Woche nach dem erfolgreich angelaufenen Start des Sparkassen Cinedrive am Nordpark bekommt Mönchengladbach ab Mittwoch an der Trabrennbahn ein zweites Open-Air-Kino. Wir stellen das Programm vor.

Das Autokino hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine Wiedergeburt in Zeiten des Kontaktverbots erlebt. Vor einer Woche hat mit dem „Sparkassen Cinedrive“ am Nordpark Mönchengladbach sein erstes Autokino bekommen. „Die Resonanz ist riesig, von 15 Vorstellungen waren 13 ausverkauft“, sagt Silke Müller, Sprecherin vom Sparkassen Cinedrive. Nach den Vorstellungen gibt es Hup-Konzerte und positives Feedback in den Sozialen Netzwerken. „Das macht uns total stolz“, sagt Müller.

Am Mittwoch eröffnet das zweite Open-Air-Kino der Stadt: Das „starpac Autokino“, veranstaltet vom Mönchengladbacher Comet Cine Center, startet um 21 Uhr mit der ersten Filmvorführung zu dem erfolgreichsten Blockbuster 2020 „Bad Boys for Life“ an der Trabrennbahn. „Die Location genießt einen guten Ruf, auch außer­halb von Mönchengladbach. Und von der Infrastruktur ist der Standort gut für Gäste aus Korschenbroich und Willich zu erreichen“, sagt Markus Brinkmann, Marketingchef des Comet Cine Center Mönchengladbach.

Info Diese Regeln gelten für den Autokino-Besuch Kontaktlos Es gibt keine Abendkasse, die Tickets müssen online für 22 Euro pro Pkw gekauft werden. Der QR-Code wird durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt. Das Auto wird vom Personal zum Stellplatz gewiesen und darf während der Kinovorstellung nicht verlassen werden. Hygiene Vor Ort werden weder Getränke noch Snacks verkauft. Der Toilettenwagen darf allein, mit einem Mundschutz und unter Einhalten der Abstandsregel aufgesucht werden. Empfang Der Filmton wird per Autoradio über die UKW-Frequenz 106,0 eingestellt. Motor und Tageslichter müssen ausgeschaltet sein.

Das Programm verspricht vor allem neuere Kinoerscheinungen: So wird die Premierenvorstellung am Mittwoch, 22. April, Bad Boys for Life zusätzlich am Freitag, 24. April, und am Montag, 27. April, zu sehen sein. Die deutsche Komödie Nightlife mit Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Frederick Lau in den Hauptrollen läuft am morgigen Donnerstag, 23. April sowie Samstag, 25. April, und Dienstag, 28. April. Am Sonntagabend, 26. April, wird der Film Narziss und Goldmund gezeigt. „Aktuelle Kinofilme sind bislang nur im Autokino Düsseldorf zu sehen. Die Nachfrage unserer Zuschauer war sehr groß und auch die Filmindustrie ist daran interessiert, dass neue Filme gezeigt werden“, sagt Brinkmann.

Für die täglichen Spätvorführungen um 21 Uhr (Einlass ist um 20 Uhr) wird die aufblasbare Leinwand vom Sommerkino am Schloss Rheydt nun an der ältesten Trabrennbahn Deutschlands verwendet. Die 16 mal 8 Meter hohe Air­screen-Leinwand ist an der Krefelder Straße 820 aufgebaut. Die Zufahrt auf das Stallgelände erfolgt über die Flughafenstraße/Neersener Weg.

„98 Autos können an der Tranbrennbahn Platz nehmen“, sagt Brinkmann. Pro Auto sind zwei Erwachsene erlaubt. Da die Filme eine Altersbeschränkung haben, dürfen keine Kinder mitgenommen werden. Das Starpac Autokino an der Trabrennbahn ist vielmehr dafür da, um zusätzlich zum Sparkassen Cinedrive eine größere Zielgruppe am Abend anzusprechen. Ein Vergleich: „Im Kino können wir 1500 Besucher zeitgleich empfangen, das schaffen wir hier natürlich nicht. Aber deswegen wissen wir auch, dass die Nachfrage so groß ist“, sagt Brinkmann.

Vorerst ist das Starpac Autokino bis zum 9. Juni vorgesehen. „Das gibt uns erstmal eine Planungssicherheit für 50 Tage“, so Brinkmann. Für den Mai ist eine Filmvorführung in Kooperation mit der Volkshochschule Mönchengladbach geplant, verrät Brinkmann. „Wir freuen uns auf ein neues Kinoerlebnis mit neuen Filmen!“

Auch das Autokino am Nordpark hat noch einiges vor. „Mittwoch öffnet unser Kinosaal 2, sodass wir eine zusätzliche Spätvorstellung am Nordpark anbieten können“, sagt Silke Müller. Außerdem wird der Asphaltplatz neu geschmückt: „Wir werden das Gelände weiterdenken und dekorieren“, sagt Müller. Für den Tanz in den Mai ist eine Veranstaltung mit Überraschungsprogramm geplant. Außerdem würden bereits Konzert- und Eventveranstalter auf die Organisatoren des ersten Gladbacher Autokinos zukommen. „Mönchengladbach hat musikalisch so viel zu bieten. Wir würden gerne als erstes den Teppich für die Niederrhein Symphoniker ausrollen“, sagt Müller.

Es bleibt also weiterhin spannend, welche kreativen Veranstaltungsideen in Zeiten der Corona-Pandemie und des Kontaktverbots auf die Mönchengladbacher zukommen. Der Mietvertrag für den Sparkassen Cinedrive läuft bis zum 17. Mai. Doch an ein Ende wollen die Veranstalter noch nicht denken: „Wir wollen gerne mit Unterstützung der Stadt das Projekt aufrechterhalten“, sagt Sprecherin Müller.