Rathaus Mönchengladbach : An der Spitze der Stadtkasse steht jetzt ein Mann

An der Spitze der Stadtkasse steht jetzt ein Mann

Die Stadtkasse an der Nicodemstraße Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Ob Strafzettel, Kita-Gebühr oder Steuer – irgendwann hat jeder Bürger mit der Stadtkasse zu tun. Nach zehn Jahren wurde die bisherige Leiterin verabschiedet. Ihr Nachfolger bringt reichlich Stadtverwaltungs-Erfahrung mit.

Es ist eine wichtige Position im Rathaus, denn es geht um Geld. Mit Joachim Meyer hat die Stadtkasse im Rathaus einen neuen Leiter. Er hat damit die Nachfolge von Jutta von Gehlen-Stuwe angetreten, die zehn Jahre an der Spitze dieses Fachbereichs gestanden war. Ihre aktive Dienstzeit bei der Stadt endete damit nach mehr als 40 Jahren. Allerdings schlägt sich das negativ nieder auf die Quote der Frauen in Führungspositionen. Denn die Stelle wird mit einem Mann nachbesetzt.