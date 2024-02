Milliardenprojekt in Mönchengladbach Wie Catella die Seestadt-Panne beheben will

Am größten Wohnungsbauprojekt in Mönchengladbach, der Seestadt, soll trotz des für unwirksam erklärten Bebauungsplans noch im zweiten Halbjahr 2024 weiter gearbeitet werden können. Zumindest nach den Vorstellungen des Investors Catella. Derzeit versucht Catella-Chef Klaus Franken, die Ratsfraktionen von seinem Plan und auch von der Dringlichkeit zu überzeugen. In Unterlagen dazu heißt es: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Finanzierungen ohne Bebauungsplan nämlich sind schwierig. Ziel müsse daher eine Heilung oder ein neuer Satzungsbeschluss noch im Juli 2024 sein.