Unterricht in Mönchengladbach An der Marienschule lernen Schüler jetzt Zivilcourage

Mönchengladbach · An dem Gymnasium in Mönchengladbach werden in dem neuen Unterrichtsfach Selbstvertrauen, Empathie, die richtige Hilfe im Notfall, der Umgang mit Konflikten und mehr gelehrt. Wie das funktioniert, wie die Schüler so mehr Haltung gewinnen – und wo Zivilcourage aber auch Grenzen hat.

27.11.2023 , 17:00 Uhr

Christian Grunnow vom Deutschen Roten Kreuz zeigt den Marienschülern den richtigen Einsatz bei einem Feuer. Foto: Markus Rick (rick)

Von Alexandra Jansen