Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Natur und Umwelt : Die Krötenretter

Im vergangenes Jahr konnten insgesamt 1250 Tiere an der Kuckumer Straße gerettet werden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wenn im Frühjahr die Hochphase der Amphibienwanderung ist, holen Freiwillige zweimal am Tag Molche, Frösche und Kröten an der Kuckumer Straße aus den Eimern am Schutzzaun und bringen sie sicher über die Straße. Um die 20 Aktive machen mit.