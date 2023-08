Unterwegs in Gewässern und im Dickicht So arbeiten Mönchengladbachs Amphibien-Ranger

Amphibien gehören zu den weltweit am stärksten bedrohten Tiergruppen. Ein großes Problem, weil ihr Aussterben ein empfindliches Loch in die Nahrungskette reißt – und damit die Natur und das gesamte Ökosystem aus ihrem Gleichgewicht bringt. Kröten, Molche und Co. sind nämlich nicht nur selbst Beute für größere Tiere, sondern eben auch Räuber. Frei nach dem Motto „Jeder ist wichtig“, gilt es daher auch die zehn in Mönchengladbach vorkommenden Amphibienarten unbedingt zu schützen. Gelingen kann das mit der Hilfe sogenannter „Amphibien-Ranger“. In Mönchengladbacher werden die vom Nabu (Arbeitskreis Amphibien und Reptilien) sowie der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt ausgebildet. „Neben theoretischen Grundlagen wie zum Beispiel ‚Rechte und Pflichten eines Rangers‘ werden in den 23 Unterrichtseinheiten auch praktische Übungen an den Gladbacher Gewässern selbst durchgeführt. Das ganze endet dann mit einer Prüfung“, erklärt Uschi Erdmann. Sie ist eine von den jetzt 18 frisch ausgebildeten, ehrenamtlichen Rangern in der Stadt.