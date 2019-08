Blitzschlag in Mönchengladbach : Ampel nach Gewitter ausgefallen

An der Kreuzung, an der Otto-Saffran-Straße, Gerstacker, Bonnenbroicher Straße und Nordstraße aufeinandertreffen, sind die Ampeln defekt. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach An der Kreuzung Otto-Saffran-Straße/Nordstraße müssen Autofahrer vorsichtig sein. Die Lichtzeichenanlage ist seit einer Woche kaputt. Schuld ist ein Blitz. Der Schaden ist irreparabel.

Ein Gewitter hat der Ampelanlage den Garaus gemacht. An der Kreuzung, an der die Otto-Saffran-Straße, die Nordstraße, Gerstacker und Bonnenbroicher Straße aufeinander treffen, müssen Verkehrsteilnehmer deshalb besonders vorsichtig sein. Und das schon seit einer Woche. Denn der Schaden, den ein Blitz verursacht hat, ist irreparabel, wie aus der städtischen Pressestelle mitgeteilt wird. Zwar wurden an der Kreuzung Hinweis- und Tempo-30-Schilder aufgestellt. Aber die stehen nach Ansicht vieler Verkehrsteilnehmer viel zu weit weg. Das sei zumindest am Gerstacker der Fall.

Im Stadtgebiet gibt es regelmäßig Ampelausfälle. Meistens sind technische Defekte die Ursache. So fallen beispielsweise Steuerungsgeräte häufiger mal aus, wie zuletzt Ende Juli an der Voltastraße/Hindenburgstraße oder im vergangenen November an der Kreuzung Moses-Stern-Straße/Limitenstraße. In beiden Fällen mussten Ersatzteile beschafft werden, was mehrere Tage dauerte.