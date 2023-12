Stadtrat in Mönchengladbach Ampel beschließt Haushalt mit Millionen-Loch

Die Ampel-Mehrheit im Stadtrat hat den Haushalt für das Jahr 2024 mit einem Minus von 75,8 Millionen Euro beschlossen. Die Lücke wird über die Ausgleichsrücklage geschlossen, also die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, in denen weniger neue Schulden als erwartet aufgenommen werden mussten. Damit ist der Haushalt „fiktiv ausgeglichen“ – trotz roter Zahl unter dem Strich für 2024. In der Ratssitzung stimmten die Fraktionen von CDU, Linke und Bündnis Deutschland gegen das Zahlenwerk. Der eingebrachte Haushalt von Kämmerer Michael Heck erhielt zwar viel Zuspruch, aber über die Änderungsliste von SPD, Grünen und FDP wurde gerungen in den Haushaltsreden.