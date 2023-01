Unfall in Mönchengladbach Ampel ausgefallen – drei Pkw kollidieren auf Kreuzung

Ein 30-Jähriger, der auf der Breite Straße in Richtung Ritterstraße unterwegs war, war nach eigener Aussage ungebremst in die Kreuzung eingefahren, da die Ampel kein Rotlicht zeigte. Zur selben Zeit kreuzte der 65-Jährige von der Dohler Straße aus Richtung Salierstraße kommend. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, indem der 30-Jährige frontal mit der linken Seite des Chrysler des 65-Jährigen kollidierte. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Chrysler in das Fahrzeug einer 49-Jährigen geschoben, die an der Haltelinie von der Ritterstraße kommend in Richtung Breite Straße stand.