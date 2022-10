Verkehrseinschränkung in Mönchengladbach : Ampel wegen Unfall ausgefallen – Sperrung an Reststrauch

Ampel wegen Unfall ausgefallen – Sperrung an Reststrauch

Verkehrseinschränkung in Mönchengladbach

In Mönchengladbach ist eine Ampelanlage ausgefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Die Anlage liegt an der Autobahn. Aus Richtung Wickrath kann nicht mehr auf die A 61 in Richtung Venlo gefahren werden. Die Details.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde das Steuergerät der Ampelanlage Reststrauch an der Ausfahrt zur Autobahn 61 (Ausfahrt Wickrath aus Fahrtrichtung Koblenz) zerstört. Das teilt die Stadt am Freitagmorgen, 14. Oktober 2022, mit.